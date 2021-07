Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam à la société par actions Viet Nga dans le parc industriel Vietnam - Singapore 2A, dans le chef-lieu de Tan Uyen. Photo : VNA



Binh Duong (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, une délégation du ressort central et du ministère de la Santé ont visité et inspecté la prévention et le contrôle du COVID-19 dans la province de Binh Duong au Sud.

Le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh, a annoncé que depuis la quatrième vague épidémique, la province enregistrait plus de 3.300 cas d’infection communautaire. Binh Duong dispose actuellement de 10 zones de traitement, avec 2.721 patients traités.

Auparavant, le 20 juillet, Vu Duc Dam et une délégation du gouvernement ont visité la sarl Yazaki EDS Vietnam Co., Ltd dans la ville de Di An ; la zone de traitement des patients du COVID-19 dans le quartier de Phu Chanh et la société par actions Viet Nga dans le parc industriel Vietnam - Singapore 2A, dans le chef-lieu de Tan Uyen.

Lors de la rencontre avec la société par actions Viet Nga, spécialisée dans la production de gaz comprimés tels que l'oxygène, l'azote, les gaz industriels à grande capacité, Vu Duc Dam a proposé d’augmenter d'urgence sa capacité de production d'oxygène gazeux afin de répondre aux besoins des installations médicales de la province, au service du traitement des patients COVID-19.

Il a demandé à Binh Duong non seulement de renforcer les ressources médicales, d’augmenter le nombre de lits d'hôpitaux et de réserver une source d'oxygène adéquate pour répondre au traitement des cas, mais encore de se préparer à l’assistance à Ho Chi Minh-Ville et à d'autres localités de la région du Sud-Est. -VNA