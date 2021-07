Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé lors d’une réunion en ligne avec 19 provinces et villes méridionales, mercredi 28 juillet, d’encourager et veiller sur les forces en première ligne et les habitants dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé lors de la réunion en ligne avec 19 provinces et villes méridionales, le 28 juillet à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Après dix jours d’application des mesures de distanciation sociale en vertu de la directive n°16/CT-TTg du 31 mars 2020 du Premier ministre sur la prévention et le contrôle du Covid-19, les localités méridionales, dont Hô Chi Minh-Ville, ont effectué des travaux colossaux avec le soutien de la population, a-t-il indiqué.

Cependant, la situation épidémique reste encore très compliquée, a-t-il averti, estimant que le Covid-19 s’est propagé largement, notamment à Hô Chi Minh-Ville, une partie de Long An, Binh Duong et Dông Nai.

Soulignant l’objectif qui consiste à réduire le nombre de cas positif, appelés F0, de décès et de patients graves, le dirigeant a recommandé de mettre en œuvre des mesures synchrones, de renforcer au maximum le nombre d’établissements de traitement à différents niveaux, et de concentrer les moyens sur les forces en première ligne.

Les localités doivent mettre en œuvre la devise "Aller dans chaque ruelle, venir dans chaque maison" pour faire appliquer les règles, améliorer la surveillance et la recherche active des cas, assurer la circulation et la distribution des articles de première nécessité, aider les habitants pour les besoins essentiels, a-t-il indiqué.

Vue de la réunion en ligne. Photo : VNA

L’ennemi Covid-19 est déjà à notre porte, a-t-il déclaré, appelant chaque famille, chaque force, sans distinction d’hôpital public ou privé, à participer à la lutte contre l’épidémie, en se mobilisant au maximum à tous les stades de la prévention et du contrôle de l’épidémie.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a fait savoir que le Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19 a convenu avec Hô Chi Minh-Ville de déployer rapidement et d’assurer en temps opportun la gestion et les soins de la santé de la population.

Qualifiant de légitime le souhait des travailleurs de retouner à leur province natale lorsque l’épidémie a provoqué la fermeture de nombreuses usines à Hô Chi Minh-Ville et dans une partie de Dông Nai, Binh Duong et Long An, le dirigeant a demandé aux localités, ministères et branches de se coordonner pour organiser leurs retours en toute sécurité.

Saluant le courage et la détermination du personnel de santé, il a déclaré que les médecins, infirmiers et ceux qui travaillent en première ligne doivent être soutenus, car ils sont absolument essentiels aux efforts menés au niveau local et national pour ramener au plus tôt la vie à la normale. – VNA