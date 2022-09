Le vice-Premier ministre, Vu Duc Dam (troisième à partir de la droite). Photo: VGP/ Dinh Nam



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre, Vu Duc Dam, a assisté mercredi au 100e anniversaire de la création de l'Institut océanographique de Nha Trang (Centre).



Il l’a appelé à contribuer davantage au développement de l'océanographie et au maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale.



«Il est impossible de se développer durablement et d'aller loin sans recourir aux progrès scientifiques et technologiques. Une nation qui souhaite avancer grâce à la mer doit prêter une attention particulière à l'économie maritime et à l'océanographie. C'est donc un grand honneur et une grande responsabilité pour l'Institut océanographique de Nha Trang d’accompagner le pays dans ce processus. Vous héritez d’une mission pénible, mais noble», a-t-il souligné.



Au cours des 100 dernières années, les recherches menées par l'Institut océanographique de Nha Trang ont fourni des données scientifiques sur les conditions naturelles, les processus océanographiques, les écosystèmes, l'état environnemental, la flore et la faune de la Mer Orientale.-VOV/VNA