Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement et le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 ont ordonné aux provinces de Hai Duong et Quang Ninh de localiser et de bloquer immédiatement les foyers épidémiques dans la commune de Cong Hoa de la ville de Chi Linh (Hai Duong), à Dong Trieu et l’aéroport de Van Don (Quang Ninh), a souligné le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Après avoir détecté un grand nombre de cas de transmission intracommunautaire de COVID-19 dans les provinces de Hai Duong et de Quang Ninh, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, a présidé le 28 janvier une réunion virtuelle entre la permanence du Comité et ces deux localités.

Le 27 janvier, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam avait eu deux réunions d'urgence avec les dirigeants du ministère de la Santé, et ceux des provinces de Hai Duong et Quang Ninh.

Lors de la réunion jeudi, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré apprécier la réaction rapide des provinces de Quang Ninh, de Hai Duong et du ministère de la Santé à la situation, dans l’esprit de "Combattre l'épidémie, c'est combattre l'ennemi".



Réunion en ligne entre la permanence du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 et les provinces de Hai Duong et de Quang Ninh . Photo: VNA

Il a demandé au ministère de la Santé, aux provinces de Hai Duong et de Quang Ninh d’étendre la zone de recherche des cas contacts, notamment chez les personnes liées à l’aéroport de Van Don, dans la province de Quang Ninh.

Vu Duc Dam a appelé à la vigilance face au retour du COVID-19. Il a également demandé aux ministères, secteurs et localités de promouvoir le sens de responsabilité dans la prévention et la lutte contre l’épidémie.

A l’issue de la réunion d'urgence entre le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 et la permanence du gouvernement, jeudi matin, le Premier ministre publiera une directive afin de protéger les acquis de la lutte contre l’épidémie et de maintenir la nouvelle normalité.

Après 55 jours sans aucun cas de transmission intracommunautaire, jeudi matin 28 janvier, le Vietnam a confirmé 82 nouveaux cas positifs au nouveau coronavirus, signalés dans la ville de Chi Linh, province de Hai Duong, et le district de Van Don, province de Quang Ninh. -VNA