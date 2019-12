Vientiane (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a rendu mercredi 11 décembre des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire populaire lao et président Bounnhang Vorachith et au Premier ministre Thongloun Sisoulith, dans le cadre de sa visite de travail au Laos.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (gauche) avec le secrétaire général et président Bounnhang Vorachith. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a félicité le Laos pour ses récentes réalisations et a informé ses hôtes des résultats de son entretien avec son homologue lao Bounthong Chithmany.Il a déclaré que les ministères et les secteurs examinent activement la mise en œuvre des accords entre les dirigeants des deux pays. Ils oeuvrent également pour préparer d’importantes activités diplomatiques au début de 2020, y compris la 42e réunion du Comité intergouvernemental.Saluant la visite du vice-Premier ministre permanent vietnamien, les dirigeants lao ont félicité le Vietnam pour les récents succès, en particulier pour les performances aux 30es Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 30) aux Philippines qui viennent de se terminer, y compris la médaille d’or dans le football masculin.Ils ont affirmé que le Parti, l’État, le gouvernement et le peuple du Laos chérissent toujours et accordent la plus haute priorité au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec le Vietnam, les considérant comme inestimables et vitales pour les causes révolutionnaires des deux nations.Le secrétaire général et président Bounnhang Vorachith a convenu que le Laos se coordonnera avec le Vietnam pour populariser et organiser les grands anniversaires des deux pays en 2020, y compris le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et le 65e anniversaire de la fondation du Parti populaire révolutionnaire lao.Il a également exprimé l’espoir que les deux parties accorderont plus d’attention au développement d’une frontière de paix, de stabilité, d’amitié, de coopération et de développement intégral; amélioreront davantage le niveau de vie des habitants frontaliers; et se coordonneront activement pour faire face à la migration irrégulière, aux mariages sans papiers, à la criminalité liée à la drogue.Le dirigeant lao a convenu de continuer à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne au Laos afin qu’elle contribue davantage au développement local et aux relations bilatérales.Appréciant les résultats de l’entretien entre les vice-Premiers ministres Truong Hoa Binh et Bounthong Chithmany, le Premier ministre Thongloun Sisoulith a promis les meilleures conditions possibles pour que les ministères et les secteurs des pays matérialisent les résultats de cette visite.Il s’est mis d’accord pour maintenir des visites et des réunions mutuelles de haut niveau, de se coordonner pour examiner et promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau conclus en 2019 et de préparer activement la 42e réunion du Comité intergouvernemental au début de l’année prochaine.La partie lao garantira également la qualité et le rythme de mise en œuvre d’importants projets dans les délais prévus, notamment l’autoroute Hanoi-Vientiane et les projets ferroviaires Vientiane-Vung Ang, a-t-il ajouté. – VNA