Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (droite) reçoit Him Chhem, ministre cambodgien des Cultes et des Religions. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a reçu mercredi matin Him Chhem, ministre cambodgien des Cultes et des Religions, en visite de travail au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a félicité le peuple cambodgien pour les acquis obtenus sous le règne du roi Norodom Sihamoni et sous la direction du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement du Cambodge, avant de souhaiter au Cambodge de nouveaux succès dans l’édification d’un pays pacifique, stable et prospère.

Il s’est déclaré réjoui du développement des relations de ''bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, stable et durable" entre les deux pays, ce dont avait témoigné l’échange de délégations de divers échelons dont la visite d’Etat au Cambodge en février dernier du secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong, la visite du roi cambodgien Norodom Sihamoni et la visite officielle au Vietnam du Premier ministre Hun Sen en décembre 2018.

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a apprécié les résultats de la coopération entre le Comité des affaires ethniques du Vietnam et le ministère cambodgien des Cultes et des Religions, notamment la formation professionnelle pour des cadres cambodgiens.

Il a souhaité que le ministre Him Chhem apporte ses contributions actives au renforcement de la solidarité et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples, et favorise la poursuite des mesures visant à garantir les droits et intérêts légitimes les personnes d’origine vietnamienne au Cambodge.

De son côté, le ministre Him Chhem a informé son interlocuteur des résultats de son entretien avec le ministre et président du Comité des affaires ethniques du Vietnam, lors duquel les deux parties avaient discuté des mesures pour rehausser l’efficacité de la coopération bilatérale dans la gestion des affaires ethniques, les politiques à l’égard des minorités.

Il a souhaité voir le gouvernement vietnamien continuer de soutenir le Cambodge s’agissant de la formation professionnelle à l’intention des cadres du ministère cambodgien des Cultes et des Religions. –VNA