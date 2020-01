Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh rend visite aux officiers et soldats de la porte frontalière internationale Thanh Thuy. Photo: VNA



Ha Giang (VNA) - Le 5 janvier, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh est allé adresser ses vœux du Nouvel An lunaire aux officiers et soldats de la porte frontalière internationale Thanh Thuy, et remettre des cadeaux aux familles et élèves pauvres de la province montagneuse de Ha Giang.

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a demandé aux autorités, aux officiers, aux soldats des forces armées et aux habitants de la province d’Ha Giang de bien réaliser les travaux du bien-être social et de prendre soin des ethnies minoritaires, notamment à l’occasion du Nouvel An lunaire (Tet traditionnel).

Il a exhorté les officiers et soldats de garde-frontière de Ha Giang à bien assumer leur rôle de défense de la souveraineté territoriale et de sécurité des frontières, à participer activement à la consolidation du système politique et au développement socio-économique des zones frontalières.

Partageant avec les familles bénéficiaires de politiques sociales, les populations pauvres et les élèves défavorisés, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a souhaité que ceux-ci surmontent les difficultés et s’efforcent davantage dans la vie.

Il a espéré que les familles bénéficiaires de politiques sociales, les foyers pauvres seraient un bon exemple à suivre pour les enfants et les populations locaux, et participeraient activement au développement économique, à l’éradication de la faim et de la pauvreté.

A cette occasion, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a rendu hommage à près de 1.800 héros morts pour la Patrie au cimetière des morts pour la Patrie de Vi Xuyen. -VNA