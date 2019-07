Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (gauche) et le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa. Photo : VNA



Dodoma (VNA) – Dans le cadre de sa visite en Tanzanie, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a eu le 12 juillet une entrevue avec le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa.

Saluant la visite de la délégation vietnamienne, le Premier ministre tanzanien s’est déclaré convaincu que cet événement marquerait un nouveau jalon des relations bilatérales pour les approfondir en tous domaines, notamment dans l’économie.

Lors de la rencontre, les parties vietnamienne et tanzanienne se sont informées de la situation de leurs pays. Trinh Dinh Dung a affirmé la volonté du Vietnam d’approfondir sa coopération mutuellement bénéfique avec la Tanzanie.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les relations politiques bilatérales à travers les échanges de délégations et la coopération décentralisée, de continuer de se soutenir au sein des Nations Unies et d’autres forums internationaux.

Ils ont discuté de diverses mesures propres à développer les relations commerciales.

Le Premier ministre tanzanien a déclaré souhaiter que les entreprises vietnamiennes augmentent leurs achats de produits agricoles tanzaniens et assistent les agriculteurs de son pays, notamment ceux de la filière de la noix de cajou. Il a affirmé que la Tanzanie était prête à accueillir les investisseurs étrangers dans l’agriculture, l’aquaculture, le tourisme et les télécommunications. Il a également insisté sur la nécessité d’ouvrir une ligne aérienne directe entre les deux pays, en particulier entre Ho Chi Minh-Ville (Vietnam) et Dar es Salaam (Tanzanie), pour favoriser mieux le commerce bilatéral.

Les deux parties ont décidé de développer leurs échanges commerciaux dans les filières traditionnelles telles que la noix de cajou et le riz, mais aussi dans de nouveaux secteurs dont le textile-habillement, les machines agricoles, l’électronique, l’automobile.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de passerelle entre les produits tanzaniens et le marché de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est). Il a déclaré souhaiter que la Tanzanie favorise l’accès des produits vietnamiens à son marché et aux pays d’Afrique de l’Est.

Trinh Dinh Dung et Kassim Majaliwa ont demandé aux organes compétents d’accélérer les négociations afin de signer rapidement des accords servant de bases juridiques de la coopération bilatérale, dont l’accord de protection et d’encouragement des investissements, et celui de non double taxation.

Les deux parties ont par ailleurs exprimé leur satisfaction devant les résultats obtenus par la société des télécommunications Halotel (relevant du groupe vietnamien Viettel) en Tanzanie. Le vice-Premier ministre vietnamien a demandé aux organes tanzaniens de soutenir la modernisation des infrastructures de Halotel pour qu’elle puisse appliquer de nouvelles technologies. Le Premier ministre tanzanien, de son côté, a souhaité que le Vietnam augmente ses investissements et partage avec la Tanzanie des techniques et expériences dans la riziculture et l’aquaculture.

Les deux parties ont convenu de considérer l’agriculture et les télécommunications comme les secteurs clé de coopération, d’organiser rapidement la 2e réunion du Comité mixte Vietnam-Tanzanie à Dar es Salaam.

Auparavant, le 11 juillet, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a rendu visite à la société Halotel qui, après quatre ans de fonctionnement, couvre déjà 80% du territoire tanzanien avec près de 4 millions d’abonnements, créant un millier d’emplois directs et des dizaines de milliers d’emplois indirects.

Trinh Dinh Dung a souhaté que Halotel continue de rénover ses technologies et de développer ses acquis afin de contribuer à l’amitié entre le Vietnam et la Tanzanie. -VNA