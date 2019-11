Le vice-Premier ministre, Trinh Dinh Dung (gauche) et le Premier ministre australien, Scott Morrison (Photo: VNA)



Sydney, 25 novembre (VNA) - Le vice-Premier ministre, Trinh Dinh Dung, en visite de travail du 24 au 27 novembre en Australie, et les dirigeants australiens ont convenu de renforcer les relations intégrales des deux pays lors de leurs réunions du 25 novembre à Sydney.



Lors de la réunion avec le Premier ministre, Scott Morrison, Trinh Dinh Dung a exprimé la sympathie du gouvernement et du peuple vietnamiens pour l’Australie concernant de lourdes pertes causées par les récents incendies de forêt.



Morrison a réitéré l’engagement pris par les dirigeants des deux pays de renforcer encore le partenariat stratégique et la coopération intégrale, en particulier dans les domaines de l’économie, de la sécurité - défense et des échanges entre peuples.



En ce qui concerne les questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu de renforcer leurs liens dans les instances multilatérales, de partager des positions communes et de travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité en mer Orientale sur la base du droit international et de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.



Le même jour, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et son homologue australien Michael McCormack ont discuté des relations entre les pays, ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Ils ont exprimé leur satisfaction devant le développement fort et global des relations entre le Vietnam et l'Australie, en particulier depuis que leurs liens avec le partenariat stratégique ont été resserrés en mars 2018.



Les vice-Premiers ministres ont affirmé que les deux pays se coordonneraient pour mettre en œuvre efficacement les accords entre leurs dirigeants et matérialiser les résultats de la visite officielle du Premier ministre Morrison au Vietnam en août 2019, en particulier leur objectif de devenir l'un des dix plus importants partenaires commerciaux l'un de l'autre et doubler l’investissement bilatéral dès que possible.



Trinh Dinh Dung a suggéré de maintenir les visites et les réunions de haut rang; que le mécanisme des réunions annuelles entre leurs hauts responsables soit bientôt mis en place; que des mécanismes de coopération bilatérale soient mis en œuvre régulièrement, en particulier au niveau ministériel des affaires étrangères, de la défense et de l'économie; et qu'un programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour 2020 - 2023 soit mis en place prochainement.



Il s’est également félicité que le gouvernement australien maintienne son aide publique au développement pour le Vietnam, notamment en ce qui concerne le développement des infrastructures, la formation des ressources humaines, la réduction de la pauvreté, le développement rural et la lutte contre les changements climatiques.



Le responsable a exprimé l'espoir que les entreprises australiennes investiraient davantage dans d'autres domaines correspondant à la puissance de leur pays et à la demande du Vietnam, tels que l'énergie, les mines, l'économie numérique, les télécommunications et le tourisme.



Les deux chefs adjoints de gouvernement ont convenu d'accroître le partage d'expériences et de renforcer la coopération en matière de développement des transports, d'urbanisme et de protection de l'environnement.



Pour sa part, McCormack a promis d’examiner activement la proposition du Vietnam concernant la révision et la modification de l’accord de transport aérien de 1995 afin de faciliter l’ouverture de lignes plus directes entre les deux parties, répondant ainsi à la demande croissante des économies et des peuples des deux pays.



Il a également promis de continuer à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en Australie, contribuant ainsi au développement de chaque pays ainsi qu’à l’amitié et à la coopération bilatérales.



Discutant de questions régionales et mondiales, les vice-Premiers ministres ont noté avec satisfaction la coopération fructueuse de leurs pays dans les enceintes multilatérales, en particulier l’ONU, les mécanismes dirigés par l’ASEAN et les accords régionaux de libre-échange, dont l’Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP).



Ils ont partagé l’opinion sur l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de navigation et du transport aérien, ainsi que du respect du droit international en mer Orientale.



McCormack a affirmé que l'Australie soutiendrait et coordonnerait ses efforts avec le Vietnam lorsque ce dernier assumera la présidence de l'ASEAN en 2020 et sera membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020 - 2021.



Lors des réunions avec la ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, Karen Andrews, et le ministre de l'Agriculture, Bridget McKenzie, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé aux agences concernées des pays de resserrer leurs liens en matière de recherche scientifique, d'innovation et de propriété intellectuelle, tant au niveau bilatéral que multilatéral.



McKenzie s’est engagé à examiner activement la proposition vietnamienne visant à faciliter l’accès des produits agro-aquatiques vietnamiens au marché australien avant de déclarer que les services concernés des deux pays discuteraient de cette question et d'autres questions lors de leur réunion en Australie en février 2020. -VNA