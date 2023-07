Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang (droite) et le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly. Photo: Portail d'information électronique du gouvernement

Le Caire (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Égypte, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang s'est entretenu le 27 juillet avec le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly.



Lors de l'entretien, les deux dirigeants ont convenu de continuer à consolider l'amitié traditionnelle et la bonne coopération en renforçant l'échange de délégations à tous les niveaux. A cette occasion, Tran Luu Quang a transmis l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh à Mostafa Madbouly à se rendre prochainement au Vietnam. Il a par ailleurs suggéré que les deux parties se coordonnent et se soutiennent activement au sein des organisations internationales.



Les deux dirigeants ont constaté que les deux pays disposaient d'un énorme potentiel de coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture... Ainsi, ils ont convenu de renforcer l'échange de délégations d'entreprises et de collaborer pour organiser des événements de promotion du commerce et de l’investissement dans chaque pays.



Pour créer une percée dans la coopération commerciale dans les temps à venir, la partie vietnamienne a proposé d'étudier la possibilité de négocier un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Égypte, ainsi qu'une coopération avec l'Égypte dans la production d'aliments conformes aux normes Halal, selon le modèle bilatéral ou multipartite au Vietnam ou en Égypte.



Les entreprises égyptiennes s'intéressent de plus en plus au marché vietnamien et souhaitent renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement avec le Vietnam, a déclaré le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly.



A cette occasion, les deux parties ont convenu de bien préparer la 6e réunion du Comité mixte Vietnam-Égypte et de promouvoir la finalisation du cadre juridique pour la coopération multiforme entre les deux pays.



Pour sa part, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a exprimé son souhait que l'Egypte continue à offrir des bourses aux étudiants vietnamiens et à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne sur son sol.



A l'issue de l'entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'un protocole d'accord sur la coopération entre la Banque d'État du Vietnam et la Banque centrale d'Égypte. -VNA