Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a hautement apprécié les contributions de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) à la mise en œuvre de projets financés par l'Aide publique pour le développement (APD) du Japon au Vietnam, lors de rencontre avec M. Shimuzu Akira, représentant en chef de JICA, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, le 27 mars à Hanoi.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha (droite) et M. Shimuzu Akira, représentant en chef de JICA au Vietnam. Photo : VNA

Selon le vice-Premier ministre, les programmes et projets de la JICA mis en œuvre au Vietnam ont bien concrétisé les politiques et accords de coopération entre le Vietnam et le Japon. Le gouvernement et le peuple du Vietnam accordent une grande attention et font des efforts pour mettre en œuvre sérieusement et efficacement les prêts d'APD japonais, a-t-il souligné.



Actuellement, le Japon est le plus grand fournisseur d'APD au Vietnam, apportant une contribution importante à son développement socio-économique, à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de l'environnement et des capacités administratives de ses ministères, branches et localités.



Partageant des informations lors de sa participation à la conférence ''La communauté asiatique zéro émission'' (Asia Zero Emissions Community-AZEC) tenue à Tokyo au début mars, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a déclaré qu'il y avait eu des réunions avec un certain nombre de dirigeants et de parlementaires japonais pour discuter de projets à soutenir le Vietnam dans une transition énergétique équitable, la neutralité carbone et la réponse au changement climatique.



Le vice-Premier ministre a estimé que les activités du bureau de représentation de la JICA au Vietnam permettent de porter la coopération entre le Vietnam et le Japon à une nouvelleur hauteur, contribuant aussi activement à leur partenariat stratégique étendu.



M. Shimuzu Akira a exprimé sa volonté de soutenir les projets et programmes de soutien du gouvernement japonais pour le Vietnam, et émis le souhait d'accélérer la mise en œuvre d'un certain nombre de projets de coopération dans l'environnement.- VNA