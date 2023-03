Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a hautement apprécié les projets de production du groupe japonais Marubeni ainsi que leurs performances commerciales au Vietnam, en particulier dans le secteur de l'énergie, lors d'une rencontre le 10 mars à Hanoi avec M. Yoshiaki Yokota, directeur général et PDG du secteur de l'énergie et des infrastructures du groupe Marubeni.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha (droite) et M. Yoshiaki Yokota, directeur général et PDG du secteur de l'énergie et des infrastructures du groupe japonais Marubeni. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre a déclaré que le secteur du développement énergétique au Vietnam était dans la période de transition des sources d'énergie fossiles vers les énergies renouvelables. Dans ce processus, il est possible d'envisager la conversion de centrales à charbon en projets de développement et d'exploitation d'énergie éolienne offshore. Cela montre la responsabilité et les actions du Vietnam dans la mise en œuvre du net zéro..Informant des rencontres avec des dirigeants japonais à l'occasion de sa participation à la conférence ''La communauté asiatique zéro émission'' (Asia Zero Emissions Community-AZEC) à Tokyo, le vice-Premier ministre s'est réjoui du bon développement du partenariat stratégique Vietnam - Japon, affirmant que c'est le moment lorsque les entreprises japonaises ont toutes les opportunités et les conditions favorables pour investir au Vietnam. Le Vietnam a signé une nouvelle génération d'accords de libre-échange avec les grandes économies du monde.Trân Hông Ha a souligné que le groupe Marubeni prévoyait de transférer des projets utilisant des technologies nouvelles et modernes au Vietnam, affirmant que le gouvernement, les ministères et les secteurs créeront des conditions favorables conformément à la loi.Il a convaincu que le groupe Marubeni continuera à investir à long terme, à utiliser de nouvelles technologies et à établir des centres de recherche et développement au Vietnam.M. Yoshiaki Yokota, pour sa part, a déclaré que le groupe Marubeni a participé à de nombreux projets dans les domaines de l'énergie, de l'alimentation et des boissons, et a exporté de nombreux produits vers le Vietnam.Il a déclaré que son groupe met en œuvre un certain nombre de projets d'énergie au gaz et au gaz liquéfié au Vietnam et souhaite contribuer à la feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.Le dirigeant du groupe Marubeni a également exprimé leur intérêt pour les projets d'énergie éolienne et solaire offshore au Vietnam. – VNA