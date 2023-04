Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha (droite) et l'ambassadrice de République de Corée au Vietnam, Oh Young Ju. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a reçu vendredi 14 avril à Hanoi l'ambassadrice de République de Corée au Vietnam, Oh Young Ju.

Trân Hông Ha a souhaité que l'ambassadrice Oh Young Ju continue à promouvoir la coopération entre le Vietnam et la République de Corée, notamment dans le domaine de la réponse au changement climatique, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la transition énergétique…

Appréciant l'intérêt des entreprises sud-coréennes pour les principaux projets d'infrastructure de transport, le vice-Premier ministre Trân Hông ha a déclaré qu'il s'agissait de l'un des domaines prioritaires du gouvernement vietnamien dans les années à venir.

Il a demandé aux ministères, aux branches et aux localités de continuer à créer les conditions permettant aux entreprises sud-coréennes d'explorer les opportunités d'investissement, de négocier et de participer à des projets d'infrastructure de transport au Vietnam.

L'ambassadrice Oh Young Ju a déclaré que son pays souhaitait coopérer avec le Vietnam dans un certain nombre d'autres domaines tels que la garantie de la chaîne d'approvisionnement, la résilience au changement climatique, la transition numérique, les sciences et les technologies, l’économie verte et circulaire, les énergies renouvelables...

Par ailleurs, les agences spécialisées sud-coréennes souhaitent partager leurs expériences, accompagner et conseiller les partenaires vietnamiens pour opérer prochainement le marché des crédits carbone, en même temps participer aux grands projets d'infrastructures de transport au Vietnam, construire un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ainsi que rejoindre le secteur minier... -VNA