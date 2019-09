Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh (gauche), à la réunion ministérielle du groupe des 77 pays en développement (G77) (Source: VNA)

New York, 28 septembre (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a dirigé une délégation vietnamienne à la réunion ministérielle du groupe des 77 pays en développement (G77) en marge de la 74e session en cours de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York, aux États-Unis, le 27 septembre.

S'exprimant lors de la réunion, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné le rôle de premier plan joué par le G77 dans la promotion du développement durable et du multilatéralisme ainsi que dans le renforcement du rôle des Nations Unies.

Les ministres ont adopté une déclaration commune affirmant l'importance de la coopération Sud-Sud et de la solidarité entre pays en développement, s'engageant à contribuer aux activités de l'ONU pour l'égalité sociale, la justice internationale et le développement durable dans le monde.

L’Azerbaïdjan a été admis à la 135e place du groupe.

Le même jour, Pham Binh Minh a eu des entretiens séparés avec les ministres des Affaires étrangères de Tunisie, de Hongrie, du Chili et du Burundi; et le secrétaire général de l’Union arabe, le ministre du Bureau du conseiller d’État du Myanmar et le ministre d’État au ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne.

Les dirigeants des pays et les partenaires ont hautement évalué les grandes réalisations du Vietnam en matière de développement, considérant que son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021, ainsi que la présidence vietnamienne de l'ASEAN l'année prochaine témoignent de la confiance de la communauté internationale accordée au pays.

Ils s’attendaient à ce que le Vietnam maintienne bien son rôle dans les deux positions afin de contribuer davantage au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde et dans les régions, et à la promotion de la libéralisation des échanges et de la gouvernance mondiale.

Pham Binh Minh a affirmé la détermination du Vietnam à bien s'acquitter de sa responsabilité multilatérale devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et a appelé les pays à coopérer activement avec le Vietnam lors de forums multilatéraux, en particulier les Nations Unies et l'ASEAN.

Il a également proposé des mesures pour renforcer les relations politiques bilatérales, accroître l'échange de délégations et élargir la coopération économique et commerciale ainsi que les échanges entre les peuples dans les années à venir.

Lors de réunions avec des représentants d’entreprises américaines, M. Minh les a informés sur le développement socioéconomique, l’investissement et le climat des affaires au Vietnam, ainsi que sur sa politique de développement économique et d’attraction des investissements étrangers.

Le vice-Premier ministre a noté avec plaisir que le Vietnam et les États-Unis sont devenus l'un pour l'autre des partenaires commerciaux de premier plan. Le Vietnam est ainsi devenu l'un des marchés d'importation des biens et des services américains à la croissance la plus rapide dans la région.

Les deux parties ont continué à éliminer les obstacles à la coopération et à examiner les moyens de mettre en place un nouveau cadre stable et à long terme pour les relations économiques et commerciales, adapté au niveau de coopération bilatérale, a-t-il déclaré.

Les entreprises américaines ont salué les efforts déployés par le gouvernement vietnamien pour restructurer et améliorer l'environnement des investissements, ainsi que des efforts conjoints des deux gouvernements pour créer un cadre économique et commercial stable, facilitant ainsi les activités de leurs entreprises.

Ils ont également annoncé leur intention à long terme de poursuivre l'expansion des activités d'investissement et de production au Vietnam avec de nombreux nouveaux projets, notamment dans des domaines stratégiques tels que la production de gaz liquéfié, l'économie numérique, les télécommunications et les infrastructures de réseau.

Lors de la réunion avec des représentants du Comité juif américain (AJC), Pham Binh Minh a suggéré que le comité continue à promouvoir son rôle de pont pour contribuer aux relations entre le Vietnam et les États-Unis, en particulier dans le contexte où les deux pays célébreront le 25e anniversaire de la normalisation des relations. et promouvoir des problèmes tels que la résolution des conséquences de la guerre.

Les dirigeants de l'AJC ont affirmé qu'ils contribueraient à approfondir davantage le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Comme prévu, M. Minh prononcera un discours lors de la séance de discussion à haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 28 septembre, et participera à la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et à d’autres activités connexes. -VNA