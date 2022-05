Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh au cimetière Hang Keo. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a assisté le 13 mai à la cérémonie d'inauguration du projet de rénovation du cimetière Hang Keo, dans le district de Con Dao, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

Le cimetière Hang Keo, construit par les colonialistes français sur une superficie de 80.000 mètres carrés, est le lieu de repos de plus de 10.000 prisonniers politiques patriotes qui se sont sacrifiés à la prison de Con Dao. En 1997, les restes retrouvés ici ont été déplacés et enterrés dans la zone D du cimetière Hang Duong. Le cimetière Hang Keo n'est plus qu'une forêt où de nombreux patriotes restent encore introuvés.

Mis en chantier le 6 septembre 2020, le projet de rénovation du cimetière Hang Keo a nécessité un investissement total de plus de 34 milliards de dongs.

Le vice-PM Pham Binh Minh assiste à l'inauguration du projet de rénovation du cimetière Hang Keo. Photo: VNA



Le même jour, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh et la délégation de députés de Ba Ria-Vung Tau à l'Assemblée nationale ont rencontré des électeurs du district de Con Dao, à l'approche de la 3e session de la 15e Assemblée nationale.

Les électeurs ont soulevé certains contenus liés à la promulgation de politiques spécifiques pour Con Dao, à des projets concernant la récupération et la conversion de terres forestières pour construire une usine de traitement de déchets, à l'augmentation de moyens de transport de passagers et de marchandises entre Con Dao et le continent, à la protection de l'environnement, etc. -VNA