Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh lors de la conférence. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a assisté le 26 mai à Tokyo à la 27e conférence internationale sur l’avenir de l’Asie (International Conference on The Future of Asia).



Dans son discours prononcé lors de la conférence, le vice-Premier ministre a souligné que l’Asie connaît de profonds changements historiques avec la 4e révolution industrielle, la grande tendance de paix, de coopération et de développement... Selon lui, d'ici 2030, l'Asie continuerait d'être la région à la croissance la plus rapide et sa contribution au PIB mondial passerait de 45% à plus de 50%.



Pham Binh Minh a ensuite présenté plusieurs propositions pour renforcer la coopération, maintenir la prospérité aux niveaux régional et mondial et promouvoir le rôle de l'Asie. Il a insisté tout d’abord sur la nécessité de renforcer la responsabilité de préserver et de créer un environnement pacifique et stable pour le développement et la prospérité sur la base de la coopération, de la compréhension, de la confiance et de la responsabilité. Pour la Mer Orientale, il est nécessaire de régler les différends et désaccords par la voie pacifique, en promouvant la primauté du droit, notamment la Charte des Nations Unies et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Il est également important pour l’Asie de promouvoir le multilatéralisme, la coopération et les liens dans le sens d'une approche ouverte, inclusive, équitable, durable et fondée sur des règles. En outre, les pays doivent travailler ensemble pour assurer les fondations de la reprise de la croissance dans les pays et de l'Asie, préservant ainsi le rôle de l'Asie en tant que moteur clé de la croissance mondiale. Par ailleurs, en tant que l'une des régions leaders en matière de technologie numérique et de transformation numérique, l'Asie doit être pionnière dans l'initiation et la promotion de nouvelles forces motrices pour le développement telles que les sciences et technologies, la technologie numérique, la croissance verte...



Le dirigeant vietnamien a également souligné l’importance de la poursuite du renforcement de l’intégration et des liens avec les autres régions et les partenaires importants dans le monde.



Appréciant le rôle important du Japon pour la prospérité de l’Asie, Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam et le Japon ont de nombreux potentiels pour se soutenir et partagent des intérêts communs dans le maintien de la paix, de la stabilité et la promotion de la coopération, du développement durable en Asie et dans le monde.



Le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam donne la priorité à un développement rapide et durable basé sur les sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique, et édifie une économie verte, circulaire, respectueuse de l'environnement. Avec la volonté de construire un environnement pacifique et stable en Asie et dans le monde, le Vietnam poursuit la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations, et d'intégration internationale proactive et active, et promeut le multilatéralisme.-VNA