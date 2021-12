Moscou (VNA) – Le vice-Premier ministre vietnamien Lê Van Thành a eu mercredi 1er décembre à Moscou une entrevue avec son homologue russe Dmitry Chernyshenko, dans le cadre de la visite officielle en Russie du président Nguyên Xuân Phuc.

Le vice-Premier ministre vietnamien Lê Van Thành. Photo : VNA

Les deux parties ont passé en revue les résultats obtenus dans le cadre de la 23e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique qui s’est tenue virtuellement en octobre. Elles ont également discuté des mesures visant à renforcer davantage les liens dans divers domaines dans un avenir proche.

Les deux vice-Premiers ministres se sont engagés à diriger les ministères et les agences pour maintenir l’efficacité du Comité intergouvernemental, en se concentrant sur les domaines traditionnels et clés, notamment l’énergie, le pétrole et le gaz, le commerce, l’investissement, la science et la technologie.

Ils ont également plaidé pour l’élargissement de la coopération bilatérale à d’autres nouveaux domaines prometteurs tels que l’énergie propre et les soins de santé, y compris la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

A cette occasion, Lê Van Thành a invité Dmitry Chernyshenko à se rendre prochainement au Vietnam pour parvenir à un consensus sur les orientations visant à renforcer les relations bilatérales, répondant à la demande des deux peuples.

Plus tard, ils ont assisté à la signature d’accords de coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie, du pétrole et du gaz, de la culture et de la santé. – VNA