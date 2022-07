Le vice-Premier ministre Le Van Thanh (droite) et le Commissaire européen à l'agriculture Janusz Wojciechowski. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a reçu le 11 juillet le Commissaire européen à l'agriculture Janusz Wojciechowski, en visite de travail au Vietnam.



Le vice-Premier ministre a déclaré se réjouir du développement des relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE). En effet, l’UE est le 5e plus grand partenaire commercial du Vietnam et le 6e investisseur dans le pays. Au cours des cinq premiers mois de 2022, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 26,2 milliards de dollars, soit une hausse de près de 14,4% en rythme annuel.



Le Van Thanh a demandé à l'UE de créer des conditions favorables pour que les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens soient exportés sur son marché. Il a également informé le Commissaire européen des efforts du Vietnam pour lutter contrer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et faire retirer le “carton jaune”. Il a suggéré à l’UE de retirer prochainement le “carton jaune” imposé au Vietnam.



Pour sa part, Janusz Wojciechowski a déclaré que l’UE souhaitait importer des produits agricoles tropicaux du Vietnam. Par ailleurs, il a constaté que le Vietnam avait des expériences sur le développement de la production agricole à petite échelle et les deux parties pouvaient partager des expériences dans ce domaine. Il a exprimé son soutien au gouvernement vietnamien dans le développement durable et la protection de la production agricole, en particulier la production agricole à petite échelle.



Concernant la lutte contre la pêche INN, le Commissaire européen a reconnu que le Vietnam avait pris de fortes mesures et réalisé certains progrès, affirmant que le Vietnam devait continuer à promouvoir la lutte contre la pêche INN. -VNA