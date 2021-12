Le vice-Premier ministre Le Minh Khai. Photo : VNA

Séoul, 14 décembre (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai s'est entretenu le 14 décembre, à Séoul, avec le vice-Premier ministre et ministre sud-coréen des Finances, Hong Nam-ki, dans le cadre de la visite officielle en République de Corée du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue.

Lors de l'entretien, les deux parties ont discuté de mesures concrètes et substantielles pour promouvoir le partenariat de coopération stratégique entre les deux pays dans les temps à venir, et s’orienter vers la célébration du 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1992-2022).

Les deux vice-Premiers ministres ont estimé que les relations entre les deux pays se développent sans cesse. Le Vietnam y attache une grande importance et souhaite promouvoir ses relations avec la République de Corée, tandis que celle-ci continue de considérer le Vietnam comme le centre de la mise en œuvre de sa Nouvelle Politique tournée vers le Sud (New Southern policy).

Ils ont convenu de coopérer étroitement, de maintenir des contacts de haut niveau pour promouvoir une coopération intégrale dans tous les domaines, de redémarrer en juin 2022 à Hanoi le mécanisme de dialogue au niveau de vice-Premier ministre.

Le Minh Khai et Hong Nam-ki se sont mis d'accord sur des mesures visant à renforcer la coopération dans les temps à venir, notamment la mise en œuvre des activités pour célébrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations. Ils ont proposé des mesures pour porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2023 et 150 milliards en 2030 dans le sens d'un équilibre de la balance commerciale.

Ils ont encouragé les entreprises sud-coréennes à investir d’une façon plus diversifiées sur le marché vietnamien, continuer à élargir l'échelle des APD et de réduire les conditions contraignantes d'accès au capital, et de renforcer la coopération dans les domaines des finances, de la banque,...

A cette occasion, au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a remercié le gouvernement sud-coréen pour son soutien actif en équipements médicaux, notamment près de 1,4 million de doses de vaccins anti-COVID-19.

Il a proposé que les deux parties coopèrent activement dans la recherche, le développement et le transfert de technologies pour produire des vaccins et des médicaments thérapeutiques non seulement pour la pandémie actuelle mais également pour d'autres maladies à l'avenir.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a estimé que la République de Corée envisage la reprise de la coopération dans le domaine de l'emploi dans le contexte où les deux pays ont fondamentalement contrôlé l'épidémie et signé un accord d'assurance sociale.

Le vice-Premier ministre Hong Nam-ki a remercié le Vietnam pour avoir toujours prêté attention et soutenu activement les entreprises sud-coréennes, en particulier dans le contexte d'impacts négatifs de la pandémie de COVID-19. Il et a hautement apprécié le soutien actif du Vietnam pour son pays dans le contexte de pénurie de matières premières pour la production de solutions de traitement des gaz d'échappement des moteurs diesel et pour avoir créé des conditions favorables à l'entrée d'experts sud-coréens au Vietnam pour assurer le maintien des activités économiques des entreprises sud-coréennes.

Plus tôt, lundi matin, 13 décembre, à Séoul, le vice-Premier ministre Le Minh Khai avait reçu le président de la Banque sud-coréenne de développement (KDB) Lee Dong-gull. - VNA