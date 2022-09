Hanoi (VNA) - Le permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), Vo Van Thuong, a reçu, lundi, 12 septembre, à Hanoï, le vice-Premier ministre et ministre singapourien des Finances, Heng Swee Keat, en visite officielle du 11 au 15 septembre au Vietnam.

Il a exhorté les deux parties à maintenir régulièrement les échanges de délégations à tous les niveaux et à intensifier la coopération bilatérale notamment dans les secteurs phares tels que l’économie, la transformation numérique, l’économie verte et le développement durable.

Vo Van Thuong a également exhorté les deux pays à se soutenir et à travailler en étroite collaboration au sein des forums multilatéraux.

Le vice-Premier ministre Heng Swee Keat a, quant à lui, hautement apprécié le bon développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour au cours des dernières années, souhaitant que les deux parties continuent à promouvoir des mesures visant à renforcer les relations bilatérales dans divers domaines comme la politique, l'économie, le commerce, l'éducation et la formation, les échanges entre les deux peuples vers le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et les 10 ans d’émélioration de la relation à un niveau de partenariat stratégique.

Il a également plaidé pour un renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment dans l’adaptation au changement climatique et l’innovation.

M. Heng Swee Keat a invite le permanent du Secrétariat du PCV à se rendre à Singapour. L’invité a été acceptée avec plaisir. - VNA