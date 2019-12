Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh participera à la réunion des ministres des affaires étrangères du Dialogue Asie-Europe (ASEM) qui aura lieu les 15 et 16 décembre à Madrid, en Espagne.

Depuis 1996, après plus de deux décennies d’adhésion à l’ASEM, le Vietnam est toujours un membre actif, dynamique et responsable, en traçant de points marquants dans le parcours de développement de l’ASEM.

Le Vietnam est considéré comme un membre actif de l’ASEM avec la proposition de 24 initiatives et le co-patronage de 27 autres liées aux domaines de culture, de santé, de transport et de communications, de sécurité énergétique, de croissance verte, de bien-être social, de croissance inclusive, d’économie numérique…

Le Vietnam a contribué activement aux intérêts communs de l’ASEM, notamment dans la connectivité, la sécurité alimentaire, le développement durable, la résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles, le développement des ressources humaines.

L’ASEM a officiellement vu le jour le 1er mars 1996 suivant l’initiative de Singapour, de la France et le soutien actif de 26 dirigeants d’Asie-Europe. Il s’agit d’un forum de dialogue non officiel entre les chefs d’Etat et de gouvernements des pays membres de l’ASEM, des dirigeants de l’UE et du secrétariat de l’ASEAN.

L’objectif de l’ASEM est d’instaurer une relation de partenariat nouveau, intégral entre l’Asie et l’Europe pour la croissance plus forte ; de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux continents et d’établir des dialogues étroites entre les partenaires égaux.

Via cinq reprises d’élargissement, le nombre des membres de l’ASEM a augmenté de 26 à 53 membres (22 d’Asie et le reste, d’Europe) dont 4 membres permanents du Conseil de la sécurité de l’ONU, 12 pays du G20, 4 pays du groupe BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), représentant 60% de la population du monde et contribuant à plus de 55% du commerce, 65% du PIB et 75% du tourisme du monde. -VNA