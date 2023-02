les généraux Phan Van Giang et Tea Banh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 19 février, à Hanoï, le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre de la Défense, a présidé la cérémonie d'accueil officielle du général d’armée Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense, en visite officielle au Vietnam.



Lors de l’entretien tenu après la cérémonie d’accueil, le ministre Phan Van Giang s’est déclaré convaincu que cette visite du général Tea Banh contribuerait au développement de la belle amitié entre les deux pays, les deux ministères de la Défense et les deux Armées en particulier.



Félicitant le Vietnam pour ses réalisations, notamment en matière de contrôle du COVID-19, de reprise et de développement économiques, le général Tea Banh a estimé que la coopération entre les deux Armées avait abouti à de bons résultats malgré les évolutions complexes de la pandémie.



Les deux parties ont rappelé la trentaine d’activités significatives organisées par les deux ministères de la Défense en 2022 pour célébrer l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam.



S’agissant des futures orientations de coopération, les généraux Phan Van Giang et Tea Banh se sont mis d'accord sur le contenu du plan de coopération dans la défense en 2023, en mettant l'accent sur certains points tels que le renforcement de la coopération dans l’échange d’informations, l’élaboration d’un plan de communication à long terme sur la solidarité et l'entraide entre les gouvernements, les peuples et les armées des deux pays, la coopération dans la formation de personnel, la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge pendant les années de guerre…



Les deux généraux ont signé le Plan de coopération en 2023 et assisté à la signature d'un protocole d'accord entre les ministères vietnamien et cambodgien de la Défense sur la coopération dans le domaine du droit militaire et de défense.-VNA