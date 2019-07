Le vice-ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion de la participation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc au Sommet du G20 et de sa visite au Japon du 27 juin au 1er juillet sur invitation de son homologue japonais Shinzo Abe, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a accordé une interview au reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) sur les résultats des activités du Premier ministre.

Le Vietnam a été invité quatre fois à assister au Sommet du G20 ces dix dernières années, montrant que la juste ligne extérieure du Parti et de l'État, le prestige croissant du pays sur la scène mondiale et ses contributions actives et responsables sur les questions régionales et internationales.

Le Japon a invité le Vietnam à participer à cet événement, reflétant le bon développement du partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon. Ces deux pays sont des partenaires de confiance et des membres responsables pour la paix, la sécurité et le développement de la région, a fait savoir Bui Thanh Son.

Lors du Sommet, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et les dirigeants du G20 ont discuté de nombreuses questions internationales importantes, notamment d'initiatives significatives et concrètes. Ces initiatives ont reflété les contributions responsables du Vietnam dans le renforcement de la coopération mondiale dans le traitement des problèmes urgents émergents, ainsi que l'empreinte du Premier ministre.

Concernant les activités bilatérales, il s'agissait de la première visite d'un dirigeant de haut rang du Vietnam au Japon après que Naruhito soit devenu le 126e empereur du Japon, et ce dans le contexte de bon développement du partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon.

Selon Bui Thanh Son, cette visite a réaffirmé la confiance en matière de politique entre le Vietnam et le Japon. Elle est parvenue à des résultats concrets, contribuant à renforcer le partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon dans tous les domaines. En outre, les deux parties ont convenu de collaborer étroitement au sein des forums internationaux pour l'intérêt des deux pays, contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération de la région et du monde.

Concernant la Mer Orientale, elles ont souligné l'importance de la garantie de la sécurité et de la sûreté de la navigation maritime et aérienne; du règlement des différends par de mesures pacifiques sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982; du respect des processus diplomatiques et juridiques, de la réalisation complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de l'accélération de l'achèvement rapide du Code de conduite en Mer Orientale (COC).

En conclusion, cette visite du Premier ministre a été couronnée de succès, créant une nouvelle motivation pour développer le partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon dans les temps à venir. -VNA