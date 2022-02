Buenos Aires, 11 février (VNA) - Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Félix Plasencia a récemment présidé un dialogue Venezuela-ASEAN avec la participation de représentants diplomatiques de quatre pays de l'ASEAN au Venezuela, à savoir le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande.

Photo : VNA

Dans son allocution lors de l'événement du 9 février, le ministre Félix Plasencia a salué la coopération multiforme entre le Venezuela et les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui, a-t-il dit, a contribué positivement au développement économique, commercial et des investissements du Venezuela.Le ministre a affirmé que le Venezuela souhaitait promouvoir ses liens politiques, économiques et culturels avec tous les membres de l' ASEAN , en accordant la priorité à la promotion des relations commerciales et d'investissement via des mécanismes de coopération d’intérêt commun.Il s'est engagé à créer des conditions favorables et des mécanismes préférentiels pour les investisseurs de l'ASEAN dans le contexte où le Venezuela ouvre son marché aux capitaux étrangers pour accélérer la reprise économique.Concernant les relations entre le Venezuela et le Vietnam, il a souligné les résultats de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de l'agriculture, de la culture, des échanges entre les peuples et des projets dans le cadre de la vision de feu le président Hugo Chavez.Félix Plasencia espère que les deux nations renforceront davantage leurs relations commerciales et d'investissement et concrétiseront leurs projets de coopération dans un proche avenir.Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Le Viet Duyen, a exprimé le souhait que le gouvernement, les ministères et les secteurs vénézuéliens favorisent les domaines potentiels de coopération entre les deux pays et créent des conditions optimales pour les entreprises vietnamiennes souhaitant opérer dans le pays d'Amérique latine.Le Duy Duyen s'est engagé à soutenir les relations entre les entreprises vietnamiennes et vénézuéliennes et à les aider à étudier les politiques économiques et les informations sur les marchés des deux pays au service des activités bilatérales de commerce et d'investissement.- VNA