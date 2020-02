Hanoï (VNA) - Les numéros des artistes du Théâtre national de Tuông ( théâtre classique ) au Festival de l'artisanat à New Delhi ont été accueillis avec enthousiasme par le public indien.C'est la deuxième fois que ces artistes vietnamiens venaient se produire à New Delhi. En 1995, ils avaient eu l'occasion de présenter des extraits d’anciennes pièces de Tuông tels que «Ong gia cong vo di xem hoi» (le vieil homme portant sa femme pour voir le festival) et «Ho Nguyet Co hoa cao» (Ho Nguyet Co transformé en renard)…A cette occasion, en plus de ces deux extraits, le théâtre a présenté de nouveaux numéros tels que danse des lions, "Nha nhac" (musique de la Cour de Hue), "Hau dong" (rite religieux de la Déesse-Mère)…La représentation de la délégation vietnamienne a été très appréciée par le public indien. -CPV/VNA