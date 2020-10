Hanoi (VNA) – Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a passé jeudi 8 octobre, le 4e jour de travail de son 13e Plénum, à examiner les questions du personnel sous la présidence et la direction du secrétaire général du Parti et président de la République, Nguyên Phu Trong.

Le Comité central du Parti consacre le 4e jour de travail de son 13e Plénum au travail du personnel. Photo : VNA

Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a présenté un rapport du Bureau politique sur le recueil d’opinions sur la nomination de candidats aux postes de ministre des Sciences et des Technologies, de ministre de la Santé; et pour le Comité central du Parti et de la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 13e mandat.Les membres du Comité central du Parti ont rédigé leurs recommandations sur les candidats aux postes de ministre des Sciences et des Technologies et de ministre de la Santé publique.Ils ont également écrit dans les votes pour désigner des candidats pour le Comité central du Parti et la Commission de contrôle du Comité central du Parti du 13e mandat. – VNA