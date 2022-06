Outre se concurrencer, les pilotes ont l'occsion de profiter une belle vue aérienne sur le lac Ta Dung qui est renommé "la baie d'Ha Long" du Tay Nguyen. Photo: VNA

Dak Nong (VNA) – Le tournoi élargi de parapente Ta Dung-Dak Nong - Coupe Phu Cuong 2022 a eu lieu les 25 et 26 juin dans le parc national de Ta Dung, dans la commune de Dak Som, district de Dak G’long, province de Dak Nong. C’était le premier tournoi de parapente organisé dans la province des Hauts plateaux du Centre.

Le tournoi a attiré 100 pilotes de 12 clubs dans l’ensemble du pays. Dans la catégorie masculine, Trinh The Anh du club de Son Tra (Da Nang) a remporté le premier prix et dans la catégorie féminine, le premier prix a été attribué à Nguyen Thi Da Ni du club de Sai Gon (Ho Chi Minh-Ville).

Par ailleurs, le comité d’organisation a également remis d’autres prix supplémentaires dont le pilote ayant atteint la plus haute altitude en volant, la photo prise en paramoteur le plus votée…

Photo: VNA

Le tournoi élargi de parapente Ta Dung-Dak Nong a réuni des milliers de spectateurs. Dak Nong souhaite devenir un site de parapente attrayant au Vietnam, attirant plus de pilotes vietnamiens et étrangers y venir pour faire des entraînements dans un proche avenir, a déclaré Le Ngoc Quang, directeur du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme. -VNA