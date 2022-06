Ninh Binh (VNA) – Le tourisme de la province de Ninh Binh (Nord) renaît peu à peu après plus de deux ans à l’arrêt en raison de l’épidémie de Covid-19, surtout depuis la réouverture des frontières aux touristes internationaux depuis la mi-mars.

Le complexe paysager de Tràng An, une destination de prédilection de la province de Ninh Binh (Nord). Photo: CVN

Ces derniers mois, Ninh Binh a renforcé les programmes de communication visant à présenter aux voyageurs ses destinations et ses atouts, a souligné Bùi Van Manh, directeur du Département provincial du tourisme. En outre, la province a proposé aux entreprises touristiques d’améliorer la qualité de leurs services, de renforcer la formation de la main-d’œuvre ainsi que de lancer de nouveaux produits.



Ninh Binh a une topographie très diversifiée : montagnes, plaines, zones côtières. Elle dispose d’une faune et d’une flore très riche avec de beaux paysages naturels attirant les touristes, tels que Tam Côc - Bich Dông, le Parc national de Cuc Phuong, la zone humide de Vân Long, le Parc ornithologique de Thung Nham, et des sources d’eau chaude.



Afin de stimuler le secteur touristique, du 21 au 28 mai, la province a organisé un Semaine touristique intitulée "Couleur dorée de Tam Côc - Tràng An". Cet évènement vise à renforcer la promotion des activités culturelles caractéristiques de la province, en particulier le complexe paysager de Tràng An - classé patrimoine naturel et culturel mondial.



À cette occasion, elle a proposé un nouveau circuit permettant aux visiteurs de prendre la pose dans les rizières de Tam Côc.



À noter que fin janvier, la province a également inauguré la zone piétonne baptisée "Ancienne rue de Hoa Lu" dans la ville de Ninh Binh. L’objectif est d’apporter aux visiteurs de nouveaux points d’intérêts à Ninh Binh après une longue période d’interruption due à l’épidémie.

La zone piétonne "Ancienne rue de Hoa Lu", un nouveau produit touristique de Ninh Binh. Photo: CVN

Avec ces mesures, la reprise du tourisme de Ninh Binh connaît des signes positifs. Concrètement, depuis le début de l’année, la province a accueilli plus d’un million de voyageurs, soit une augmentation de 121,4% en glissement annuel. Parmi eux, il y a 5.000 étrangers. Le chiffre d’affaires du secteur touristique a atteint près de 594 milliards de dôngs, soit plus de 110,8% par rapport à la même période de l’année précédente.



Renforcer la transformation numérique



Cette localité met également l’accent sur sa transformation numérique et l'application des technologies de l'information dans le secteur du tourisme, a informé Nguyên Van Minh, directeur du Centre d’information et de promotion touristique de Ninh Binh.

Les programmes de promotion et les informations touristiques sur le site internet du centre sont présentés en trois langues : vietnamien, anglais, français. De plus, le secteur touristique a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, avec des vidéos ou des posts pour faire connaître la province.

Le centre a mis en place un programme de tourisme intelligent diffusé en direct sur Facebook qui a attiré des dizaines de milliers de fidèles.

Actuellement, Ninh Binh cherche à développer un portail de voyage intelligent, parallèlement à la numérisation des données du secteur du tourisme et à la fourniture d’un wifi gratuit sur les sites touristiques.

Selon Bùi Van Manh, directeur du Département provincial du tourisme, d’ici 2025, Ninh Binh vise environ neuf millions de visiteurs et plus de 8.000 milliards de dôngs de recettes.

La province s’efforce à devenir une destination sûre, chaleureuse, attrayante et de qualité toute l’année. – CVN/VNA