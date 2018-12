L'ambassadeur vietnamien Vo Van Dung s'exprime lors de la cérémonie d'ouverture de la Journée. Photo : VNA

Johannesburg (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud a organisé le 5 décembre une Journée de la culture et de la cuisine vietnamiennes à Johannesburg.

L'événement, qui fait partie des activités organisées à l'occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Afrique du Sud, a vu la participation de Mme. Sindiswa Mququ, Directrice en chef pour l’Asie du Sud, du Centre et du Sud-Est au ministère des Relations internationales et de la Coopération de l’Afrique du Sud (DIRCO); de l'ambassadeur de Malaisie, Mohamad Nizan Mohamad, président du Comité de l'ASEAN à Pretoria; et ainsi que des ambassadeurs des autres pays de l'ASEAN en Afrique du Sud.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, l'ambassadeur vietnamien Vu Van Dung a déclaré que le Vietnam et l'Afrique du Sud célèbraient leurs 25e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2018, année de nombreuses activités organisées dans le monde entier à l'occasion du centenaire du Président Nelson Mandela et de la militante politique Albertina Sisulu, deux symboles de la lutte pour la liberté, l'égalité, la démocratie et la réconciliation.

A propos de la gastronomie, il a affirmé que la cuisine vietnamienne laissait toujours une forte impression aux amis étrangers.

Les visiteurs dégustent des plats vietnamiens. Photo : VNA

Participant à l'événement, les visiteurs ont eu l'occasion de déguster des plats traditionnels du Vietnam tels que des rouleaux de printemps, le «pho» (soupe aux nouilles de riz à la viande de bœuf ou de poulet) et le dessert vietnamien «chè sen» (soupe sucrée aux graines de lotus). Ils ont également exploré la culture, des potentiels touristiques et les paysages bien connus du Vietnam à travers des publications, des photos et des vidéos.-VNA