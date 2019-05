Hanoi, 8 mai (VNA) - La province montagneuse de Diên Biên (Nord) bénéficie de potentiel et d’atouts pour le développement du tourisme, notamment le tourisme historique avec l'ensemble des vestiges historiques de la bataille de Diên Biên Phu.

Le monument commémoratif de la victoire de Diên Biên Phu dans la ville de Diên Biên.



Grâce à des activités de promotion bien menée, le nombre de touristes à Diên Biên ne cesse de croître.

En 2018, Diên Biên a accueilli environ 400.000 touristes, contre plus de 380.000 en 2017 et plus de 310.000 en 2016. Le développement touristique, y compris le tourisme historique, est devenu un secteur économique clé de Diên Biên, contribuant à faire de la province un des centres touristiques attrayants de la région Nord-Ouest et du pays.

Lê Van Quy, vice-président du Comité populaire de Diên Biên a dit : ’Ces dernières années, nous nous sommes efforcés de construire des infrastructures touristiques, d’organiser des tours et de faire la publicité sur le tourisme de Diên Biên. Le nombre des touristes augmente annuellement de 15 à 20%.’’

Cette année, pour célébrer le 65e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu et séduire de nombreux voyageurs, Diên Biên a renforcé la formation du corps de guides, et la construction d'un environnement "vert et sain" dans les sites.

Cependant, les résultats ne sont pas à la hauteur des potentiels et atouts. A ce jour, la province exploite seulement une dizaine de lieux touristiques parmi les 45 de l’ensemble du site de la bataille de Diên Biên Phu.

Selon Nguyên Thi Thanh Huong, vice-directrice générale de l’Administration du Tourisme, Diên Biên doit se concentrer sur le développement de produits touristiques plus divers, l’amélioration des ressources humaines, la promotion du tourisme local.

Cette année, Diên Biên ambitionne d’accueillir plus de 800.000 touristes, dont 180.000 étrangers, soit une hausse de 19% en glissement annuel, et de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 1.360 milliards de dongs, +17,7%./. - VNA