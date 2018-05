Hanoi (VNA) - Avec son "Logiciel de gestion et de traitement de données d’images médicales - QNUPACS", la Docteure Lê Thi Kim Nga, une jeune femme de la province de Binh Dinh (Centre), s’est vu décerner en 2017 le prix de l’innovation scientifique et technologique du Vietnam VIFOTECH.

La Docteure Lê Thi Kim Nga (debout) avec ses collègues lors d’une réunion à l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologies. Photo: VNA

Née en 1978 dans la région côtière de Quang Ngai (Centre), Kim Nga a toujours été fascinée par la recherche. Elle s’est vite passionnée pour la science du vivant et a fait le choix de l’informatique pour effectuer et donner forme à ses recherches.Diplômée de l’Université des technologies (Université nationale de Hanoï) en mathématiques - informatique, Kim Nga a ensuite travaillé pour l’Université de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh, et a suivi les programmes de master et de doctorat en sciences informatiques.Des contributions efficacesEn 2014, après avoir soutenu avec succès sa thèse de doctorat, Kim Nga a enseigné à la Faculté des technologies de l’information et effectué des études à l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologies dépendant de l’Université de Quy Nhon.C’est à cette période que la jeune femme a créé son "Logiciel de gestion et de traitement de données d’images médicales", une innovation scientifique aux applications très concrètes qui a vite attiré l’attention de nombreux hôpitaux du pays."Je pense que la recherche scientifique doit être mise au service de la société et pour cela doit être utile et répondre à des besoins bien spécifiques", partage la Docteure Lê Thi Kim Nga. "Après avoir fait part de mes idées aux médecins de l’Hôpital général de Binh Dinh, j’ai reçu beaucoup d’aide et d’encouragements", confie-t-elle. Elle explique aussi qu’actuellement, dans le monde, il existe de nombreux logiciels spécialisés dans la gestion et le traitement de données d’imagerie médicale (CT, IRM, XQ numérique, échographie, endoscope, DSA...), mais que leur prix est très élevé, parfois jusqu’à des milliards de dôngs, un coût loin de la capacité financière des hôpitaux au niveau provincial."Par conséquent, j’ai travaillé pour créer un produit vraiment vietnamien afin de répondre aux besoins du corps médical hospitalier", fait-elle savoir. Le logiciel QNUPACS répond d’ailleurs entièrement aux exigences de l’imagerie médicale dans les hôpitaux.Priorité aux dossiers médicaux électroniques