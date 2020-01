Hanoi, 19 janvier (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Chine a organisé le 18 janvier un programme pour célébrer le Nouvel An traditionnel du Rat 2020, en présence des employés des agences représentatives du Vietnam à Pékin et de Vietnamiens résidant et étudiant en Chine.

L'ambassadeur Pham Sao Mai y a fait le bilan des réalisations économiques, politiques et sociales du Vietnam en 2019 et salué la solidarité de la communauté vietnamienne en Chine.

Un programme artistique organisé à Oufa, en Russie pour célébrer le Têt traditionnel. Photo : VNA



Un programme artistique pour célébrer le Têt traditionnel a été organisé samedi 18 janvier à Oufa, en Russie par l’Association des Vietnamiens en République de Bachkortostan.



Y prenant la parole, le consul général du Vietnam à Ekaterinbourg, Ngô Phuong Nghi, a passé en revue les réalisations exceptionnelles du pays en 2019 (7,02% de croissance du PIB ; 520 milliards de dollars de commerce extérieur; 16,5 millions de touristes étrangers…), sans oublier de rappeler que notre pays est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2020-2021, et président de l'ASEAN en 2020. Il a espéré que les Vietnamiens au Bachkortostan contribuent davantage au rapprochement des deux peuples.



