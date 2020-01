Selon les prévisions, Ho Chi Minh-Ville tirera des feux d’artifice sur sept sites pour saluer le Nouvel An lunaire 2020 (Têt du Rat).

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2020, le Consulat général du Vietnam à San Francisco a donné un banquet en l'honneur de la communauté vietnamienne dans des localités à l’Ouest des États-Unis.

Les 20 et 21 janvier, Vietnam Airlines a effectué cinq vols spéciaux pour transporter plus de 1.000 travailleurs exemplaires retournant à leur terre natale pour accueillir le Tet du Rat.

L'année 2008 a marqué l’élargissement des limites administratives de Hanoï, devenant la capitale ayant la 17e plus grande superficie au monde avec plus de 3.300 km² (3,6 fois plus qu'auparavant).