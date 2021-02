Hanoï (VNA) – A l’occasion du Nouvel An lunaire 2021, l’ambassade du Vietnam en Israël a organisé une rencontre virtuelle avec des ressortissants dans ce pays.

L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Do Minh Hung. Photo : VNA

A cette occasion, l’ambassadeur Do Minh Hung les a informés de la performance économique et les réalisations du Vietnam en 2020 dans le combat contre le coronavirus, dont une croissance de près de 3%. Il a également annoncé que les échanges commerciaux entre le Vietnam et Israël avaient atteint plus de 1,3 milliard de dollars en 2020, soit 1,1 milliard plus que l’année précédente, malgré le COVID-19.Par la même occasion, l’ambassade du Vietnam en Suisse a préparé et envoyé des “banh chung” (gâteau de riz gluant traditionnel vietnamien) à des ressortissants vietnamiens dans ce pays. L’ambassadrice Le Linh Lan a également envoyé une lettre pour leur adresser ses meilleurs voeux du Nouvel An lunaire.