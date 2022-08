Bangkok (VNA) – La star du tennis Ly Hoàng Nam a raté le championnat Challenger 50 Bangkok Open 2022 après avoir perdu 3-6 et 6-7 contre le monégasque Valentin Vacherot lors du dernier match le 28 août.

Ly Hoàng Nam en action. Photo: ATP challengertour

Valentin Vacherot s’est classé 344e, 16 crans de moins que Ly Hoàng Nam dans le dernier classement ATP (Association of Tennis Professionals), classement mondial de tennis masculin.Le monégasque a été meilleur dans le dernier tour avec des services impressionnants grâce à sa taille de 1m93 et ses lourdes frappes aux deux coins du terrain.Malgré la défaite, Ly Hoàng Nam devient le premier joueur vietnamien à avoir participé à la finale d’un ATP Challenger 50. Cela a permis au joueur de 25 ans de gagner 30 points supplémentaires et d’entrer définitivement dans le Top 300 de l’ATP. Il a également reçu une récompense de 3.050 dollars.Cette semaine, le tennisman vietnamien disputera le deuxième Challenger 50, également en Thaïlande. Son premier rival sera le Japonais Yasutaka Uchiyama qui occupe le 264e rang au classement ATP. – VNA