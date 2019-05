Le temple Cao An Phu (Photo: VOV)



Hai Duong (VNA) - Situé dans la commune de An Sinh, rattachée au district de Kinh Môn, Cao An Phu est l’un des temples les plus sacrés de la province de Hai Duong (nord). Il se caractérise par une architecture originale et la luxuriante nature qui l’entoure.



Construit au treizième siècle, l’édifice se trouve au sommet de la chaîne de montagne An Phu, entre le très sacré mont Yên Tu et la grotte Kinh Chu, classée sixième parmi les plus belles grottes du Vietnam. La rivière Kinh Thây, qui alimente l’immense delta en contrebas, serpente entre les montagnes. Trà My, une touriste de Lâm Dông, raconte:



«Je suis fascinée par ce paysage magnifique. On a un panorama extraordinaire sur des champs de rizières à l’infini. C’est un haut lieu de pèlerinage et également un site intéressant».



Le temple est dédié à Trân Liêu, le frère aîné du roi Trân Thai Tông et père du très célèbre général Trân Hung Dao, considéré comme l’un des quatre immortels dans la croyance vietnamienne. Au XIIIe siècle, Trân Liêu et Trân Hung Dao dirigèrent les forces armées vietnamiennes et réussirent à repousser les trois grandes invasions de l’empire mongol et à décimer l’armée mongole surpuissante. En gage de reconnaissance, la cour royale offrit à Trân Liêu un territoire qui s’étendait sur les cinq communes du district de Kinh Môn. Le temple Cao An Phu a été construit sur un sommet de la chaîne de montagnes An Phu, en l’honneur de Trân Liêu, mort en 1251. Depuis, chaque année à l’anniversaire de sa mort, ce monument attire des milliers de pèlerins venant des quatre coins du pays. Pham Huu Quân, responsable du complexe, précise:



«Aussi appelé An Phu Son, le temple a été construit à 246 mètres d’altitude sous la dynastie des Trân. Il a été remis en état plusieurs fois. Une campagne de restauration importante a eu lieu en 2005. Le temple est constitué de trois rangées de maisons en parallèle. Une statue monumentale de Trân Liêu trône au centre d’une salle ouverte uniquement pendant l’anniversaire de sa mort, soit le premier jour du quatrième mois lunaire».



Si le temple dédié à Trân Liêu a été construit il y a sept cents ans, la statue représentant son valeureux fils, le général Trân Hung Dao, a été inaugurée en 1998 après cinq ans de travaux. Elle présente le général débout tenant un manuel d’instruction militaire dans une main et une épée dans l’autre. M. Quân ajoute:



«C’est le général Vo Nguyên Giáp qui a inauguré la statue. Elle mesure 12,7 mètres de haut et est constituée de 65 blocs de pierre prélevés de la montagne Nhôi à Thanh Hóa. Il s’agit de l’une des représentations statuaires les plus imposantes du Vietnam».



Les touristes pourront également admirer un bas relief de 45 mètres de long et de 2,5 mètres de haut qui retrace les exploits du général Trân Hung Dao contre les tentatives d’invasion de l’empire mongol. Ce chef d’œuvre a été conçu par Hoàng Nhân et Vu Ngoc Thach et réalisé par les artisans du village de Cây, à Hai Duong. -VOV/VNA