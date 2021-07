Hanoi (VNA) - Avec le développement de la technologie et de la connectivité Internet, le travail à distance est devenu très populaire pendant la crise sanitaire. Les employés peuvent travailler n'importe où et n'importe quand, au lieu de rester 8 heures au bureau.

Beaucoup de jeunes préfèrent travailler à distance, un système plus souple en termes d' horaires et de lieu de travail.

Hoang Nam Tien, président du conseil d'administration de FPT Telecom, a déclaré que depuis plus d'un an, les entreprises se sont habituées à travailler à domicile. Actuellement, chez FPT Telecom, il y a des milliers de collègues qui travaillent à distance, sur la route, à côté des clients, en plus de nombreuses personnes travaillant à domicile.

Le travail à distance sera courant même après la pandémie. C'est une tendance inévitable. Par conséquent, les entreprises doivent se préparer dès maintenant, investir tôt dans les bons outils, infrastructures, processus de travail...

Tout comme FPT ou bien d'autres entreprises, Mme Ha Lam Tu Quynh, directrice de la communication chez Google Asie-Pacifique, en charge du Vietnam, a déclaré que le télétravail avait été mis en place lorsque l'épidémie de Covid-19 a commencé et que tout le monde s'y était habitué ces 18 derniers mois.

Qu'il s'agisse de travailler à distance ou à domicile, Google n'a qu'un seul système d'évaluation de la performance du travail sur la base de l'avancement et de la qualité du travail réalisés par les employés.

Lu Thanh Long, président du conseil d'administration de la compagnie Misa, a déclaré que ses unités disposent d'outils permettant aux employés de travailler à distance. Misa a également construit la plate-forme Misa Amis pour aider plus de 12.000 autres unités à travailler à distance.

Cependant, le travail à distance ou à domicile de toutes les entreprises constitue un défi, en raison de problèmes d'infrastructure, d'interaction efficace des équipes, d'efficacité du travail. Dans certains métiers, il est très important d'assurer la sécurité, en particulier la propriété intellectuelle, par exemple dans le secteur des logiciels... . Pour les salariés, le télétravail permet de gagner du temps de circulation.

Une recherche montre que 70 % des connaissances des gens sont acquises au travail. Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de communiquer, de travailler côte à côte avec des personnes plus expérimentées, sans les conseils des dirigeants, des gestionnaires, etc., il est plus difficile pour les employés de se perfectionner. Par conséquent, il est important de créer un environnement dans lequel les employés peuvent travailler ensemble au bureau, interagir, apprendre les uns des autres et se développer à la fois professionnellement et personnellement. - VNA