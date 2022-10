Photo : baoquocte.vn

Hanoï (VNA) - Le spectacle "Quintessence de l'Ao dai vietnamien" aura lieu à 20h le 18 octobre à 20 rue Thuy Khue, arrondissement de Tay Ho à Hanoï.

Le spectacle verra la participation d'artistes et d'acteurs du Théâtre dramatique du Vietnam qui présenteront des collections de l’ao dai (longue tunique traditionnelle vietnamienne) conçues par le designer Do Trinh Hoai Nam et d'autres femmes designers de l’ao dai. Le spectacle portera sur les sujets : Hanoï d’antan (Collections de l’ao dai aux motifs anciens, des fleurs emblématiques de chaque saison) ; Quintessence (Collections de l’ao dai aux lotus, aux villages artisanaux...); Intégration (Collection de l’ao dai aux motifs de drapeau national et ao dai en soirée).

Ce programme vise à honorer la valeur de l'ao dai dans la vie socio-culturelle des Vietnamiens et en même temps à susciter la fierté et la responsabilité de préserver et de promouvoir sa valeur auprès d'amis internationaux…-VNA