Des visiteurs à l'exposition en marge du Sommet des villes intelligentes 2019 à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – « Édifier des villes plus intelligentes et plus sûres par des solutions numériques » était le thème du Sommet des villes intelligentes 2019 qui a eu lieu le 23 octobre dans la ville de Da Nang (Centre).

Organisé par le Comité populaire municipal, l'Association de logiciels et ses services du Vietnam (VINASA), en collaboration avec l’Organisation de l'industrie informatique d’Asie-Océanie (ASOCIO) et l’Association des chefs de l'information de l'ASEAN (ACIOA), cet évènement a réuni plus de 500 délégués qui sont responsables de villes intelligentes dans le monde, scientifiques, chefs d’entreprises spécialisées dans la technologie de l’information.

Les participants ont écouté des rapports sur le plan d’édification de ville intelligente de Da Nang, des tendances d’édification de villes intelligentes dans les pays membres de l’ASEAN, les expériences malaisiennes en la matière et la coopération sous forme de partenariat public-privé dans l’édification de villes intelligentes.

Le sommet comprenait les séances de discussion sur la gestion de villes intelligentes basée sur l'analyse de données, les infrastructures, les technologies, le gouvernement et les finances numériques, les applications pour les villes intelligentes.

En marge du sommet, une exposition des produits et applications au service de villes intelligentes, a été également organisée. -VNA