Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyen Phu Trong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyen Phu Trong a présidé vendredi 5 juillet à Hanoï la réunion périodique du Bureau Politique.

La réunion a attiré la participation des dirigeants du Comité chargé des affaires du Parti du gouvernement, de l’organisation du Parti au sein de l’Assemblée nationale, des comités du Parti, des ministères et secteurs concernés.

Le Bureau Politique a écouté le Comité chargé des affaires du Parti du gouvernement présenter un rapport sur le perfectionnement de l’institution, des politiques et sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’attraction et de l’utilisation des fonds d’investissement étranger d’ici l’an 2030. Sur la base des bilans théoriques et pratiques d’une trentaine d’années de l’attrait des investissements étrangers, sur les évaluations des organes compétents, sur les demandes et de nouvelles missions, le Bureau Politique a décidé de rendre publique une résolution thématique sur cette question importante.

Après avoir étudié un rapport du Comité du Parti au sein du ministère de la Sécurité publique, ainsi que des avis des organes concernés, sur la base du bilan des 10 ans d’application de la Directive 21-CT/TW du 26 mars 2008 du Bureau politique (10e mandat) concernant la lutte contre la drogue, le Bureau politique a promulgué une nouvelle Directive sur le renforcement de la direction de la prévention et la lutte contre la drogue et du contrôle de la drogue en cette nouvelle conjoncture. Cette nouvelle directive remplacera la Directive 21-CT/TW du 26 mars 2008 du Bureau politique (10e mandat).



Le Bureau politique a également pris une décision concernant les fonctions, les missions et la structure organisationnelle de la Revue Communiste. Cette nouvelle décision remplacera la Décision 109-QD/TW du 28 juin 2012 du Bureau politique (11e mandat).



Le Bureau politique a également pris des décisions concernant certaines personnes placées sous sa gestion. -VNA