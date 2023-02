Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong (droite) et son homologue du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine Miguel Mejía. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a reçu le 21 février une délégation du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, conduite par son secrétaire général, Miguel Mejía, également ministre dominicain des Politiques d'intégration régionale, en visite de travail au Vietnam du 18 au 26 février.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a salué les relations de coopération de plus en plus étroite et efficace entre le PCV et le MIU et d'autres partis politiques importants de la République dominicaine, apportant une contribution importante au renforcement de la base politique et au développement et à l'expansion des relations de coopération multiforme avec de nombreux résultats positifs entre les deux pays, pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde.

Nguyen Phu Trong a suggéré aux deux parties de coordonner étroitement et de mettre en œuvre efficacement les plans de coopération entre les deux Partis.

Pour sa part, le secrétaire général Miguel Mejia a exprimé sa profonde impression devant les grandes réalisations du processus de renouveau, sous la direction du PCV. Il a apprécié le rôle important du Vietnam en Asie du Sud-Est et dans le monde, ajoutant que le gouvernement, l'Assemblée nationale et les principaux Partis politiques de la République dominicaine attachaient une grande importance et accordaient une haute priorité au renforcement des relations avec le Vietnam.

Selon lui, la décision sur l'ouverture d'une ambassade de la République dominicaine au Vietnam montre le désir de développer la coopération plus intégrale et plus efficace entre la République dominicaine et le Vietnam. Il a exprimé son souhait que les deux Partis renforcent leur coordination dans de nombreux domaines, apportant une contribution importante au développement de l'amitié traditionnelle, de la solidarité et de la coopération multiforme entre les deux pays.

Photo: VNA

Auparavant, la délégation du MIU a rencontré Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau Politique, directeur de l'Académie nationale de Politique Hô Chi Minh, sur la théorie politique et la coopération en matière de formation des cadres entre les deux Partis. Elle s'est entretenue avec la délégation du PCV conduite par Le Hoai Trung, membre du Comité central du Parti, président de la Commission centrale des Relations Extérieures du PCV.

Elle a également travaillé avec des dirigeants des ministères des Affaires étrangères, de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, des Comités provinciaux du Parti des provinces de Quang Ninh et Dien Bien, etc.-VNA