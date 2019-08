Hanoi, 28 août (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam Nguyên Phu Trong a reçu le 28 août à Hanoi le Premier ministre malaisien Mahathir Mahamad en visite officielle au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam Nguyên Phu Trong (droite) et le Premier ministre malaisien Mahathir Mahamad. Photo : VNA

Saluant la visite du Premier ministre Mahathir Mahamad, le dirigeant vietnamien a estimé que cette visite contribuera à renforcer d’une façon efficace le partenariat stratégique entre les deux pays dans tous les domaines.

Le Premier ministre malaisien s’est réjoui d’effectuer encore une fois une visite officielle au Vietnam après 21 ans et a noté que le Vietnam avait beaucoup changé, devenant plus actif et beaucoup plus efficace dans le développement socioéconomique du Vietnam ces derniers temps.

Il a mis au courant son interlocuteur des résultats de l’entretien avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, au cours duquel les deux parties sont déterminées à continuer de renforcer la coopération dans l’économie, du commerce et coordonner efficacement dans les forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l’ASEAN. Elles ont souligné que les deux pays jouent un rôle et une position importante dans la région et doivent coordonner étroitement dans les questions bilatérales et multilatérales, notamment la question en Mer Orientale afin de contribuer à garantir la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans la construction de la Communauté de l’ASEAN unie et forte.

Le Premier ministre malaisien a souhaité promouvoir les relations de coopération intégrale dans des domaines, échanger des délégations, notamment celles de haut rang …

Le secrétaire général du Parti communiste et président Nguyen Phu Trong a hautement apprécié les bons sentiments de Mahathir Mahamad pour le Vietnam, affirmant que le pays attache de l’importance du renforcement et de l’élargissement des relations de partenariat stratégique avec la Malaisie.

Le dirigeant vietnamien a demandé aux deux parties de renforcer la coopération dans des domaines, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement et l’échange entre les deux peuples, ainsi que dans le cadre de l’ASEAN et des forums régionaux et internationaux, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. - VNA