Hanoi (VNA) – La conférence-bilan du ministère des Sciences et des Technologies s’est tenue vendredi 3 janvier à Hanoi en présence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s'exprime lors de la conférence. Photo: VTV



Le dirigeant a salué les apports importants du secteur des sciences et des technologies en 2019: le Vietnam a progressé de trois places pour se positionner à la 42e place du classement de l’Indice mondial de l’innovation, le 3e en Asie du Sud-Est.

Cependant, le ministère va devoir promouvoir la créativité et l’innovation, encourager les entreprises à utiliser les technologies, et mettre en vant les travaux des inventeurs et scientifiques vietnamiens, a souligné Vu Duc Dam.

Le vice-Premier ministre a remis l’Ordre du Travail de première classe à l’ancien vice-ministre des Sciences et des Technologies Trân Quôc Khanh, et l’Ordre du Travail de troisième classe au vice-ministre des Sciences et des Technologies Phan Công Tac. - VNA