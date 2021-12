Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) vient d'envoyer aux parties concernées une directive visant à répondre aux besoins de déplacement des gens, tout en assurant la sécurité du trafic et respectant des mesures préventives contre le COVID-19 pendant le Nouvel An, le Nouvel An lunaire et les festivals de printemps 2022.

Concrètement, la CAAV a demandé à la compagnie générale des aéroports du Vietnam, à l'aéroport international de Van Don, à la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM), aux compagnies aériennes vietnamiennes et autorités aéroportuaires de mettre en place des comités de pilotage, lignes téléphoniques rouges et d'édifier des plans concrets pour faciliter les déplacements de la population pendant les vacances au début 2022.

Elle a demandé aux aéroports de renforcer le contrôle de la sécurité et de la sûreté de l'aviation, de préparer le personnel et de travailler étroitement avec les autorités locales pour minimiser les embouteillages, en particulier dans les quartiers autours de l'aéroport international de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville. En même temps, les transporteurs devraient se préparer à une augmentation des vols, en tenant compte de l'infrastructure et de la sécurité de l'aviation ; concevoir des mesures pour minimiser les retards ou les annulations de vols.

Les fournisseurs de services aériens ont été invités à augmenter le contrôle pour assurer la sécurité et la sûreté des vols et des passagers.

En outre, toutes les parties concernées doivent également continuer de respecter strictement des mesures de prévention et de contrôle du coronavirus. -VNA