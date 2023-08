Photo d'illustration : VNA Hanoï (VNA)- Le ministère de la Santé a organisé le 31 juillet, à Hanoï, une conférence bilan du secteur de la santé au cours des 6 premiers mois de l'année et de déploiement des tâches pour les mois restants de 2023 sous la houlette de la ministre de la Santé , Dào Hông Lan.

L'examen et le traitement médicaux sont garantis après 3 ans de lutte contre la pandémie de Covid-19. La pénurie de médicaments, d'équipements et de fournitures médicales a été réglée dans tout le pays.

En ce qui concerne la pénurie de vaccins dans le cadre du programme élargi de vaccination, le ministère de la Santé a discuté avec les organisations internationales ainsi qu'avec les unités nationales concernées. Jusqu'à présent, les entreprises nationales, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) ont soutenu 258.000 doses de vaccin 5 en 1 au Vietnam pour servir la vaccination gratuite des enfants.



En outre, le ministère se concentre sur l'élaboration de la Loi sur la pharmacie (amendée), la Loi sur les dispositifs médicaux ; le règlement de la pénurie de médicaments pour traiter la dengue, la maladie pieds-mains-bouche (HFMD). De même, le ministère de la Santé renforce l'inspection et le contrôle strict des activités d'importation pour garantir la qualité des médicaments et des équipements médicaux, gérer les prix des médicaments et fournir suffisamment de médicaments et de vaccins pour les besoins de prévention et de traitement des maladies des populations.

Dans les temps à venir, le ministère de la Santé continuera à mettre en œuvre de manière synchrone des solutions pour améliorer la qualité des examens et des traitements médicaux. Ces mesures consisteront à étendre le réseau d'hôpitaux satellites, à renforcer l'application des progrès scientifiques et technologiques dans les examens et les traitements médicaux, ainsi qu'à transférer la technologie aux établissements sanitaires locaux, a ajouté la ministre Dào Hông Lan. -VNA