La Police de Ha Nam annonce la détention provisoire de Truong Minh Hien, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti de la province de Ha Nam, ancien vice-président du Comité populaire provincial. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a présidé le 28 mars à Hanoï une réunion du Secrétariat du Parti pour examiner des sanctions appliquées à certains cadres des provinces de Hoa Binh, Ha Nam et de la ville de Hai Phong.

Il s’agit de Nguyen Dong, membre de la Permanence du Comité du Parti de la province de Hoa Binh, chef du Département de la sensibilisation et de l’éducation du Comité provincial du Parti, ancien chef du Département des affaires intérieures du Comité provincial du Parti, ancien chef adjoint permanent du Comité provincial de pilotage de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, ancien membre du Comité central du Parti, ancien chef du Bureau du Comité provincial du Parti ; de Truong Minh Hien, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti de la province de Ha Nam, ancien vice-président du Comité populaire provincial ; de Vu Huu Song, ancien membre du Comité du Parti de la province de Ha Nam, ancien directeur du Département provincial des ressources naturelles et de l'environnement ; du général de brigade Do Huu Ca, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti de la ville de Hai Phong, ancien directeur de la Police municipale.

Après avoir examiné la demande de la Commission centrale du contrôle du Parti, le Secrétariat du Parti a constaté que ces quatre personnes avaient dégradé leur idéologie politique, leur moralité, leur mode de vie ; violé les règlements sur ce que les membres du Parti ne doivent pas faire et la responsabilité de donner l'exemple, violé les règlements du Parti et la loi de l'État, ce entraînant de graves conséquences, causant de grandes pertes d'argent et de biens de l'État, portant atteinte au prestige du Parti, et aussi causant de la frustration dans la société.



Evaluant les conséquences et les causes des violations, conformément aux règlements du Parti sur l’application des sanctions disciplinaires à l’encontre des membres du Parti ayant commis des violations, le Secrétariat a décidé d'expulser du Parti ces quatre personnes.

Le Secrétariat du Parti a demandé aux organes compétents d’appliquer des sanctions administratives à l’encontre de ces personnes. - VNA