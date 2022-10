Hanoi (VNA) – Le Secrétariat du Comité central du Parti a décidé lors de sa réunion présidée lundi 24 octobre par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong de donner un avertissement au Comité des affaires du Parti au sein du ministère de l’Education et de la Formation du mandat 2016-2021.

Phung Xuân Nha, ancien ministre de l’Education et de la Formation. Photo : VNA

Il a également infligé la sanction de l’avertissement à Phung Xuân Nha, chef adjoint de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité des affaires du Parti au sein du ministère de l’Education et de la Formation et ancien ministre de l’Education et de la Formation.Le Comité des affaires du Parti au sein du ministère de l’Éducation et de la Formation du mandat 2016-2021 a violé le principe du centralisme démocratique et le Règlement de travail, manqué à ses obligations professionnelles et relâché la direction pour laisser se passer plusieurs violations et fautes dans le travail du personnel, l’élaboration et la promulgation de politiques, l’exécution de certains projets d’investissements publics, la rédaction et la publication de manuels scolaires, l’organisation du baccalauréat de 2018 et du concours national de fin d’études secondaires de 2021.Phung Xuân Nha doit assumer la responsabilité principale des violations commises par le Comité des affaires du Parti au sein du ministre de l’Éducation et de la Formation du mandat 2016-2021 au cours de son mandat en tant que membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité des affaires du Parti, ministre de l’Éducation et de la Formation.Le Secrétariat du Comité central du Parti a en même temps relevé de toutes les fonctions de Nguyên Huu Hao, membre du Comité du Parti de la province de Khanh Hoa, membre du caucus provincial, chef du Comité économique et budgétaire du Conseil populaire provincial, ancien secrétaire du Comité du Parti du district de Cam Lâm et ancien président du Comité populaire du district de Cam Lâm.Il a prononcé la même sanction à l’encontre de Luong Du, ancien membre du Comité du Parti de la province de Khanh Hoa, ancien secrétaire du Comité du Parti du district de Cam Lâm, ancien président du Conseil populaire du district de Cam Lâm.Nguyên Huu Hao et Luong Du ont violé le principe de centralisme démocratique du Parti et les règlements du Parti et les lois de l’Etat sur le travail des cadres, la gestion foncière, la construction, la règle sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité.Le Secrétariat du Comité central du Parti a en même temps décidé d’expulser du Parti Hà Quang Dinh, ancien membre du Comité du Parti de la province de Hoa Binh, ancien secrétaire du Comité des affaires du Parti et ancien président du Tribunal populaire de la province de Hoa Binh.Hà Quang Dinh a violé les règlements du Parti, dérogé volontairement aux réglementations légales relatives aux activités procédurales, violé la règle sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité, et fait preuve de déchéance politique et morale. – VNA