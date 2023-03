Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong s’est entretenu par visioconférence avec le président américain Joe Biden, mercredi 29 mars au soir.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors de son entretien par visioconférence avec le président américain Joe Biden, le 29 mars 2023. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont exprimé leur plaisir d’avoir l’occasion d’échanger à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral Vietnam-États-Unis, appréciant l’évolution positive et globale des relations entre les deux pays au fil des années et ont convenu de promouvoir, de développer et d’approfondir les relations bilatérales, au profit des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement, demandant de charger les organismes compétents des deux parties d’échanger des contenus spécifiques afin de promouvoir davantage les relations dans les temps à venir. Les deux dirigeants ont exprimé leur plaisir d’avoir l’occasion d’échanger à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral Vietnam-États-Unis, appréciant l’évolution positive et globale des relations entre les deux pays au fil des années et ont convenu de promouvoir, de développer et d’approfondir les relations bilatérales, au profit des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement, demandant de charger les organismes compétents des deux parties d’échanger des contenus spécifiques afin de promouvoir davantage les relations dans les temps à venir.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné que les résultats obtenus dans les relations entre les deux pays sont conformes aux aspirations des deux peuples, et sont promus sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale et des institutions politiques de chaque pays, de la compréhension mutuelle, de la coopération égale, de bénéfice mutuel et dans l’esprit de "mettre de côté le passé, surmonter les différences, promouvoir les similitudes, regarder vers l’avenir". Le président Joe Biden s’est mis d’accord avec ces opinions du secrétaire général Nguyên Phu Trong.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a affirmé que le Vietnam persiste dans sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations, d’intégration proactive et active au monde, étant partenaire fiable et membre actif de la communauté internationale.

Afin de développer profondément, durablement et substantiellement les relations entre les deux pays dans les temps à venir, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a évoqué un certain nombre d’orientations majeures, notamment le renforcement des contacts et échanges à tous les niveaux, entre les secteurs sous des formes flexibles, y compris la promotion des relations entre les gouvernements, les législatures, les partis et les peuples des deux pays.

Il a également proposé aux deux parties de continuer à élargir et à faire de la coopération économique, scientifique et technologique le centre et le moteur des relations, à mettre en œuvre des accords de coopération en matière de défense et de sécurité, à attacher de l’importance à la promotion d’un commerce harmonieux et durable, à coopérer pour assurer les chaînes d’approvisionnement, les infrastructures et de nouveaux domaines tels que la logistique, l’économie numérique, la transformation verte et la santé. Dans le même temps, les deux parties renforceront leur coopération dans le règlement des conséquences de la guerre, le maintien de la paix de l’ONU, l’échange d’informations, la prévention et la lutte contre la criminalité et d’autres domaines.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a invité les États-Unis à continuer de créer des conditions favorables pour augmenter le nombre d’étudiants vietnamiens aux États-Unis, et a salué la construction de l’Université Fulbright Vietnam en un centre de formation de haute qualité dans la région. Il a remercié les États-Unis pour leur soutien au Vietnam dans la prévention et le contrôle du Covid-19, et a demandé aux États-Unis de continuer à soutenir les efforts du Vietnam.

Il a déclaré que le Vietnam est prêt à coopérer avec des partenaires internationaux pour renforcer l’amitié et le dialogue, consolider la paix, promouvoir le développement, promouvoir le droit international et relever les défis communs.

À cet égard, le Vietnam salue le soutien des États-Unis au rôle central de l’ASEAN, travaillent avec les pays de l’ASEAN pour promouvoir la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique, et se joignent actuellement à d’autres partenaires pour négocier un Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF) ouvert, inclusif, équilibré et mutuellement bénéfique, en tenant compte des conditions des pays en développement comme le Vietnam.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (centre) lors de son entretien par visioconférence avec le président américain Joe Biden, le 29 mars 2023. Photo : VNA

Le Vietnam continue de se coordonner avec les États-Unis et d’autres partenaires pour promouvoir la paix, la coopération et le développement durable dans la sous-région du Mékong et coopère pour que les États-Unis organiseront avec succès l’Année de l’APEC 2023.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a affirmé que la réponse au changement climatique est l’un des options majeures dans la politique de développement du Vietnam, et a salué les efforts de la communauté internationale, y compris les États-Unis à cet égard, souhaitant que les États-Unis continuent à soutenir les efforts du Vietnam.

Le président américain Joe Biden a affirmé que le Vietnam était un partenaire important, a indiqué soutenir un Vietnam "indépendant, autonome et prospère", a réaffirmé respecter l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale et les institutions politiques du Vietnam, convenant que le respect est un fondement important des relations entre les deux pays.

Il a discuté d’un certain nombre de questions internationales telles que la réponse au changement climatique, le redressement socio-économique après la pandémie et la coopération en matière de démocratie et de droits de l’homme. Le président américain s’est mis d’accord avec les orientations de la coopération telles qu’énoncées par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, mettant l’accent sur la coopération commerciale, les énergies propres et la transition énergétique comme des domaines potentiels. L’envoyé spécial du président américain pour le climat John Kerry continuera à discuter spécifiquement avec le Vietnam sur cette question.

Les États-Unis se sont engagés à promouvoir la paix et la prospérité dans la région Indo-Pacifique, indiquant souhaiter la coopération du Vietnam et d’autres pays dans les négociations du Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité, soutiennir et coopérer pour promouvoir le développement pacifique et durable de la région du Mékong, affirmant l’importance du rôle central de l’ASEAN et remerciant le Vietnam pour sa contribution au succès du Sommet spécial États-Unis-ASEAN.

Les deux dirigeants ont également convenu sur le maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération, l’assurance des libertés de navigation et de survol, le non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales, et la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), la signature dans les meilleurs délais d’un Code de conduite des parties en Mer Orientale (COV) substantiel et efficace, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le président Joe Biden ont réitéré leur invitation de visites mutuelles de haut niveau. Les deux dirigeants ont accepté l’invitation avec plaisir, et ont chargé les organismes concernés de les arranger au moment qui leur conviendra. – VNA