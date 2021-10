Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong (droite), et l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 29 octobre, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a reçu Orlando Nicolás Hernández Guillén, ambassadeur de Cuba au Vietnam, venu le saluer à l'occasion du 55e anniversaire de la rencontre historique entre le Président Ho Chi Minh et le leader de la Révolution cubaine Raul Castro, ainsi que de sa prise de fonctions au Vietnam.



A cette occasion, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a réaffirmé la solidarité, la fraternité et la camaraderie du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam avec le Parti, l'État et le peuple de Cuba. Il a déclaré que le Vietnam continuerait d'accompagner Cuba dans le processus de mise à jour du modèle socio-économique socialiste, et de s'opposer au blocus et à l'embargo contre Cuba.



Le leader du Parti communiste du Vietnam (PCV) a suggéré que les deux parties continuent de renforcer les échanges de haut niveau, de promouvoir les mécanismes de coopération disponibles, d'échanger des expériences, de mettre en œuvre des plans et projets communs et de rechercher de nouveaux domaines de coopération.



A cette occasion, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a sincèrement remercié Cuba qui, malgré de nombreuses difficultés, est toujours prêt à aider le Vietnam, en particulier sa coopération sur les vaccins contre le COVID-19.



De son côté, l'ambassadeur cubain a déclaré apprécier l'étroite coopération, la solidarité dans de nombreux domaines et l'aide opportune du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens au Parti, à l'État et au peuple de Cuba face aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19. Il s’est engagé à faire de son mieux pour contribuer à la consolidation et au développement de l’amitié spéciale entre les deux Partis et les deux pays. -VNA