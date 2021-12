Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, également secrétaire de la Commission militaire centrale, et des dirigeants lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a présidé le 16 décembre à Hanoï la 3e réunion de cette Commission pour le mandat 2020-2025.



Cette réunion avait pour objet d’adopter un rapport sur les travaux militaires et de défense en 2021, de définir des orientations de la direction pour accomplir les tâches militaires et de défense et édifier l’organisation du Parti au sein de l’Armée en 2022.



Au nom de la Commission militaire centrale, le général d’armée Phan Van Giang, a présenté une résolution selon laquelle, en 2021, la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense et les comités du Parti et les responsables à tous les niveaux de l’Armée s’étaient concentrés sur la direction pour surmonter de manière proactive les difficultés et réaliser essentiellement les objectifs et les tâches de 2021, continuer à édifier une armée solide et puissante.

S’agissant des orientations pour 2022, la Commission militaire centrale a affirmé sa volonté de se concentrer sur la direction et la mise en œuvre de la Résolution du 11e Congrès de l’organisation du Parti au sein de l’Armée, de la Résolution du 13e Congrès national du Parti et des 16 tâches clés au cours du mandat. Toute l'Armée défend fermement la Patrie socialiste vietnamienne, contribuant au maintien d'un environnement pacifique et stable pour l’édification et le développement du pays. -VNA